Stefan Mross & Anna-Carina: Böses Blut! Sie können ihren Hass nicht länger verbergen

Als Anna-Carina kurzfristig ihren Auftritt in Mross’ Sendung "Immer wieder sonntags" absagte, weil sie am Abend zuvor in Giovanni Zarrellas Show sang, konnte sich der 47-Jährige einen Seitenhieb auf seine Ex nicht verkneifen – schließlich schaffte es ihr Kollege Semino Rossi in beide Sendungen. "Also ich muss mal eins sagen, der Semino ist wirklich ein Fleißiger. Andere sagen ab, Semino Rossi kommt."

Für die Performance beim "Schlagerfestival" bestand das Ex-Paar sogar auf einem zeitlichen Abstand zwischen seinen Auftritten und buchte die Hotels um, damit sie sich bloß nicht über den Weg laufen. Früher standen sie oft auf der Bühne, sangen Liebesduette. Heute ertragen sie es nicht mal mehr, auf demselben Event aufzutreten. Was für eine Show!