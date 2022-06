Stefan Mross & Anna-Carina: Ihre Ehelüge wurde durchschaut

Das Video ist von 2016 und zeigt Anna-Carina im kurzen Kleidchen während eines Auftritts bei "Immer wieder sonntags". Damals waren sie und Stefan noch kein Paar, doch sie hatte schon ein Auge auf den bekannten Entertainer geworfen, startete ihre Flirt-Offensive: "In den letzten sechs, sieben Monaten habe ich mich jeden Tag und jede Nacht mit Stefan Mross beschäftigt. In der Zeit habe ich mich in dich verliebt." Die damals völlig unbekannte Sängerin schenkte ihrem Schwarm sogar eine selbst geschnitzte Holzpuppe. Das imponierte dem Volksmusiker offenbar, denn nur wenige Monate später konnte Anna-Carina sein Herz erobern.

Auch interessant