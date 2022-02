Stefan Mross & Anna-Carina: Jetzt trennen sich ihre Wege!

"Was für ein Gefühl! 3 unvergessliche Tournee-Tage mit euch! Ich freue mich unglaublich auf die nächsten Termine!", schreibt Anna-Carina nun zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts, der im Rahmen des letzten "Immer wieder sonntags"-Auftritt entstanden ist. Doch eine Tatsache verwundert: Stefan wird von der Sängerin mit keinem Wort erwähnt. Haben die beiden sich etwa dazu entschieden, ihre "Instagram"-Aktivitäten voneinander zu trennen? Den Fans von Anna-Carina ist in den letzten Wochen bereits des Öfteren aufgefallen, dass die Power-Frau ihren Liebsten nicht mehr so viel in ihrem "Social"-Kanal zeigt. Was wohl dahinter steckt? Wir können gespannt sein...