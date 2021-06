Stefan Mross & Anna-Carina: Jubel-News nach einem Jahr

"Mit über 15% Marktanteil dürfen wir uns über den erfolgreichsten Start in der Immer wieder sonntags TV Geschichte freuen... Ich war gestern einfach MEGA glücklich über unseren Auftakt", verrät Stefan nun seiner treuen Community via "Instagram"! Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Nach einem Jahr Pause konnten die Fans von Stefan den Auftakt der neue Sendung scheinbar kaum abwarten. Dies wird aber nicht nur am Marktanteil deutlich, sondern ebenfalls an einer Vielzahl von virtuellen Glückwünschen. So heißt es unter dem Post: "Es war ne Super Premiere lieber Stefan!!! Endlich bist du wieder da! Wir freuen uns auf nächsten Sonntag" sowie "Glückwunsch! Habt Ihr so sehr verdient, es war super! Ich hab mich sehr gefreut, dass es endlich wieder los geht". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Stefan auch weiterhin auf dieser Erfolgs-Welle surft. Schließlich hat er nach den schweren letzten Monaten auch mal wieder ein paar Highlights verdient...