Stefan Mross & Anna-Carina: Trennung! Er hat in ihrem Leben keinen Platz mehr

Ein böser Verdacht drängt sich auf

Ob beim morgendlichen Kaffee oder beim leckeren Eis am sonnigen Nachmittag – wann immer es Anna-Carina möglich ist, lässt sie ihre knapp 90000 Follower bei Instagram an ihrem Leben teilnehmen. Auftritte auf Konzertbühnen werden ebenso dokumentiert wie Einblicke in den Backstage-Bereich. Selbst auf die erste Sendung von "Immer wieder sonntags" am 12. Juni weist Anna-Carina fröhlich hin – doch immer ohne ihren Stefan! Für den TV-Moderator scheint zumindest im virtuellen Leben der Schlagersängerin kein Platz mehr zu sein. Anders als früher, als Anna-Carina noch nicht so bekannt war. Damals war Stefan in ihren Posts ein gern gesehener Gast. Der Verdacht drängt sich auf, dass sie ihn nur für die Popularität ausnutzte.

Stefan wiederum zeigt sich bei Instagram ganz anders. Auf nahezu jedem zweiten Post von ihm ist er mit seiner Ehefrau zu sehen. Er nimmt sie mit auf die Baustelle der neuen "Immer wieder sonntags"-Arena, steht mit ihr gemeinsam auf der Bühne oder wünscht mit seiner Frau an seiner Seite "Frohe Ostern". Ein Ehepaar, das unterschiedlicher also kaum sein kann. Anna-Carina scheint das auch verstanden zu haben. Zum zweiten Hochzeitstag am 6. Juni postete sie nach einer Ewigkeit mal wieder ein Paar-Foto. Dabei bedankte sie sich artig bei ihren Fans zu den Glückwünschen und setzte den Satz "Der schönste Weg ist der gemeinsame" hinzu – versehen mit einem Herz. Offensichtlich ist ihr auch aufgefallen, dass Stefan in ihrem Online-Leben doch recht wenig stattfindet ...

Stefan und Anna-Carina hatten auch bessere Zeiten. Die Liebesgeschichte des Erfolgsduos seht ihr im Video: