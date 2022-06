Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Hurra, ein süßes Baby für das Traumpaar

Apropos Baby: Wie sieht es denn mit den Nachwuchsplänen bei ihm und Anna-Carina aus? "Natürlich denken wir auch an die Zukunft - und da ist ein Baby nicht ausgeschlossen", plauderte der 46-Jährige aus. Was für ein überraschendes Statement! So offen hat Stefan Mross, der bereits drei Kinder aus vorherigen Beziehungen hat, selten über die Familienplanung mit seiner Anna-Carina gesprochen!