Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Rosenkrieg! Seine Ex flippt komplett aus

Das Problem: Stefan kennt sich mit der Technik überhaupt nicht aus und hat keine Zugriffsrechte für seinen Account. Seine knapp 38000 Follower gucken also momentan - dank Anna-Carina - in die Röhre. Vielleicht legt ihm seine angebliche Flamme Evelyn Burdecki ja einen neuen Account an...

Was ist der wahre Grund für das Ehe-Aus von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross? Das erfahrt ihr im Video: