Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Geheime Nachrichten! Ihre Liebes-Lüge ist aufgeflogen

"Die schönste Zeit im Leben sind die kleinen Momente, in denen du spürst, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort", schnulzt die Sängerin auf ihrem Instagram-Account. Da darf natürlich auch der richtige Mann nicht fehlen: Anna-Carina und ihr neuer Freund Daniel Böhm genießen im traumhaften Örtchen Punta Cana in der Dominikanischen Republik den ersten Liebesurlaub, mit allem, was die Klischee-Kiste so hergibt: Sie busseln am weißen Sandstrand, trinken aus Kokosnüssen, stoßen mit bunten Cocktails an, turteln in der Sonne und setzten sich fürs Erinnerungsfoto die obligatorischen Papageien auf die Köpfe. Damit das auch wirklich jeder mitkriegt, lässt Anna-Carina sich tagein, tagaus von ihrem Schatz, der offenbar umgehend die Rolle des "Instagram-Boyfriends" aufgedrückt bekommen hat, in Szene setzen. Ihr Account quillt über vor sexy Bikini-Bildern und verknallten Pärchen-Selfies.