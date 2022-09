Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Letzter Ausweg Scheidung!

Es liegen schwere Zeiten hinter Stefan Mross. Im Juli gab es das Urteil im Mordprozess an seiner Tante († 76) und Cousine († 50), was die Gefühle natürlich noch einmal sehr aufwühlte. Doch Ehefrau Anna-Carina konnte ihm nicht zur Seite stehen. Denn sie war zu Dreharbeiten der neuen RTL2-Show „Skate Fever“ in Köln. Und dort warf „Love Island“-Star Adriano Salvaggio (28) ein Auge auf sie – und flirtete heftig.

Nach den schlimmen Fremdgeh-Gerüchten bezog Stefan Stellung: „Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt. Anna pendelte zwischen Rust und Köln. Damit ging es mir nicht gut, seelisch wie moralisch. Ich konnte nicht damit umgehen, dass wir nicht mehr 24 Stunden am Tag zusammen waren.“ Er gesteht weiter: „Anna und ich versuchen gemeinsam, unsere Probleme in den Griff zu bekommen.“