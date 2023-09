Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Zusammen in einer Garderobe! Gibt es jetzt ein Liebes-Comeback?

Am Wochenende traten sowohl Anna-Carina als auch Stefan Mross beim "Schlager Festival" im Dorf Münsterland in Legden (NRW) auf. Ursprünglich sollte sie zusammen auftreten und Liebes-Duette singen. Nach ihrer Trennung stellten sie die Forderung, nur einzeln und zeitversetzt auftreten zu wollen, um sich bloß nicht über den Weg zu laufen. Doch dann der Schock: Die beiden mussten sich eine Garderobe teilen!

Traf das Ex-Paar also nun doch aufeinander? Stefan Mross hatte seinen Auftritt um 17 Uhr, Anna-Carina erst um 23 Uhr. Bereits kurz nach 18 Uhr verließ der 47-Jährige dann mit seiner Freundin Eva Luginger das Gelände, lange bevor Anna-Carina überhaupt eintraf. Über den Weg gelaufen sind sich die beiden also nicht - dennoch: Eine gemeinsame Garderobe hatten sie trotzdem! Nachdem Stefan Mross das Festival verlassen hat, wurde das Namensschild an seiner Garderobe einfach mit Anna-Carinas überklebt. Ob sie das wussten?