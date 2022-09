Stefan Mross & Anna-Carina zwei Jahre nach der Hochzeit: Endlich ein Baby

Kurz darauf verriet Stefan: "Natürlich wünschen wir uns ein Baby. Ich möchte eine richtige Familie mit meiner Anna." Auch diese träumt von einer eigenen kleinen Familie und gab kurz nach der Hochzeit an: "Wenn der liebe Gott will, dass ich schwanger werde, dann ist es eben so!" Nur über ihren genauen Zeitplan haben die beiden sich seitdem nicht geäußert ... Vor allem Anna-Carina ist hier die Privatsphäre sehr wichtig: "Wir teilen wirklich viel mit den Fans, aber es gibt auch Dinge, die bei uns bleiben und die uns heilig sind." Für die Sängerin wäre eine Schwangerschaft ja auch besonders aufregend, da sie noch keine Mutter ist. Stefan hat wiederum schon drei Kinder.

Vor 20 Jahren wurde er das erste Mal Vater, als seine damalige Frau, Schlagerkollegin Stefanie Hertel (43), Tochter Johanna (20) zur Welt brachte. Mit seiner zweiten Frau Susanne (41) hat Stefan Mross zwei weitere Kinder bekommen: Paula (8) und Valentin (7).

Obwohl die ersten beiden Ehen des Schlagerstars in die Brüche gingen, beteuert er: "An erster Stelle stehen natürlich die Kinder, dass ich die sehe und dass der Papa abrufbar ist, wenn sie den Papa brauchen." Stefan geht in der Vaterrolle also total auf – oder möchte darin aufgehen. Durch seine Scheidungen wurde dem ultimativen Familientraum natürlich bislang ein Strich durch die Rechnung gemacht .... Mit Anna-Carina will er nun alles besser machen.

Zwei Jahre nach der Hochzeit denkt das glückliche Paar gewiss darüber nach, den nächsten Schritt zu gehen. Ein bisschen Erfahrung als gemeinsame Eltern konnten sie sogar auch schon sammeln. Ihr kleiner Dackelwelpe Lotti ist laut der Sängerin nämlich "ziemlich gut zum Üben". Eine Übung, die sich bald schon als sehr nützlich erweisen könnte …