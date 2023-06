Stefan Mross & Stefanie Hertel: Jaa, jetzt kann es jeder sehen!

Seit Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sich getrennt haben, macht der Sänger immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Ihm wird sogar vorgeworfen, ein Alkoholproblem zu haben. Doch davon will der 47-Jährige nichts wissen! Doch der Stress der letzten Wochen scheint ihm langsam die Kraft zu rauben. Zuletzt hat er sogar all seine Beiträge von seinem Instagram-Kanal gelöscht. So können seine Fans auch keine negativen Kommentare mehr abgeben...