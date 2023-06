Stefan Mross: Öffentlicher Ausraster nach der Trennung! Seine Nerven liegen blank

Stefan ist immer für einen Spaß zu haben, doch wenn er in aller Öffentlichkeit bloßgestellt wird, hört bei ihm der Spaß auf. Diese Erfahrung musste jetzt auch Isabel Varell machen, die zusammen mit ihrem Kollegen gerade erst bei "Immer wieder sonntags" zu sehen war.

"Ich war noch nie mit dir im Bett und ich denke mir, auf eine mehr oder weniger kommt es doch nicht an", witzelt Isabel in der Sendung. Zu viel für Stefan! "Das war jetzt aber sehr privat, meine werteste Kollegin, ne?", poltert er. "Wenn du das so verstehen willst. So war es eigentlich gar nicht gemeint", entgegnet sie prompt.

Doch Stefans Blut kocht! "So, das war's eigentlich schon mit dem Interview mit Isabel Varell. Ich bin eigentlich schon fertig", keift er, kann sich dann aber doch noch beruhigen: "Nein, ich weiß ja, wie dein Schnabel gewachsen ist und du darfst das auch sagen."

Auweia...