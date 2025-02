Stefan Raab: Absturz! Heidi Klum lässt Moderator alt aussehen

In dieser Woche war es aber GNTM, das sich am Mittwoch über einen klaren Zuschauer-Erfolg freuen durfte: Heidis Male-Model-Folge erzielte in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 15,3 Prozent und lockte 770.000 Zuschauer vor den TV, wodurch sie Gewinner dieses Quoten-Duells geworden ist. Noch in der Vorwoche lag der Marktanteil der Casting-Show bei enttäuschenden zwölf Prozent. GNTM konnte also neue Zuschauer anlocken! Mit diesen Zahlen lässt Klum Stefan Raab erst einmal deutlich hinter sich.