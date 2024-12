Stefan Raab: Bitterer Rückschlag nach seinem Comeback

Nach dem Boxkampf folgten schnell neue Projekte. Auf RTL+ startete seine Show "Du gewinnst hier nicht die Million". Am 21. Dezember wird er zudem zusammen mit Michael Bully Herbig (56) in der Live-Sendung "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" bei RTL zu sehen sein. Und 2025 wartet ein weiteres Herzensprojekt auf ihn: In mehreren Shows sucht er nach dem Künstler, der Deutschland bei Eurovision Song Contest vertreten wird.

Jetzt allerdings muss der Entertainer einen Rückschlag hinnehmen. Seine Show "Du gewinnst hier nicht die Million" steht zunehmend in der Kritik und kämpft mit schlechten Quoten. Laut DWDL.de erreichte die Sendung zuletzt nur noch 200.000 Zuschauer:innen – ein Rekordtief, nachdem zu Beginn immerhin fast 800.000 Personen eingeschaltet hatten.