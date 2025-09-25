Stefan Raab: Harte Kritik am Show-Auftakt

Schon vor der Premiere war klar, dass Raab in seiner Show nicht das Rad neu erfinden würde. Die Sendung verzichtet auf den Spiele-Anteil von „Du gewinnst hier nicht die Million“ und orientiert sich stark an „TV Total“. Doch während manche Fans diese Rückkehr zu Altbewährtem schätzen, wirkt das Ganze auf andere altbacken.