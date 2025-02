Stefan Raabs neue RTL-Show: Auch "Normalos" können an "Raabs Pokernacht mit GGPoker" teilnehmen

In der Vergangenheit saßen bereits zahlreiche Prominente mit Raab am Pokertisch, darunter Florian Silbereisen, Lena Meyer-Landrut oder Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow. Auch in der neuen RTL-Show wird ein hochkarätiges Star-Aufgebot erwartet. Die ersten Gäste sind allerdings noch nicht bekannt.

Übrigens: Nicht nur Promis dürfen zocken – auch Hobby-Spieler haben eine Chance! Wer dabei sein möchte, kann sich über Qualifikationsturniere auf GGPoker qualifizieren. Doch Vorsicht: Glücksspiel kann süchtig machen.