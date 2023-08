Stefanie Hertel: Jetzt plaudert sie das süße Geheimnis ihrer Tochter Johanna Mross aus

Wie Stefanie nämlich nun offenbart, hat Johanna beschlossen, die Musik nur nebenbei zu machen. So ist es hauptberuflich ihr Ziel, Konditorin zu werden. Und das scheinbar mit Erfolg! Gegenüber "Bild" verrät Stefanie jetzt: "Johanna macht eine Ausbildung zur Konditorin. Die Liebe zum Backen hat sie wohl von ihren beiden Omas geerbt. Sie arbeitet in einer winzigen Konditorei, backt die schönsten Torten. Die auch genauso lecker schmecken. Oft bringt sie uns Tortenproben vorbei." Wow! Was für zuckersüße Neuigkeiten, die man so von Johanna gar nicht erwartet hätte. Wie stolz Stefanie das macht und wie sehr sie die Familienzeit mit ihrer Tochter und Ehemann Lanny genießt, gibt Stefanie ebenfalls zu verstehen. Sie ergänzt: "Bei uns gibt es nur Liebe, Unterstützung und Vertrauen. Wir lassen uns so sein, wie wir sind, leben gemeinsam unsere Träume." Einfach nur goldig!