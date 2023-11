Stefanie Hertel: Folgenschwere Entscheidung! Jetzt hat sie ihre Anwälte eingeschaltet

Wer ihr Glück zerstören will? Das weiß Stefanie nicht – nur dass bösartige "Meldungen dieser Art als Köder für Klicks" dienen. Und obwohl sie nicht das erste Opfer solcher Gerüchte ist, dürfte das Ganze alte Wunden aufreißen. Das Thema Tod – es ist seit dem letzten Atemzug ihrer Mutter Elisabeth ein sehr sensibles. Wie gut, dass ihre Liebsten, Ehemann Lanny, Tochter Johanna und Papa Eberhard, sie jetzt auffangen. Schließlich lautet die Devise der Hertels in dunklen Stunden: "Wir schaffen das alle gemeinsam." So dürfte es für Stefanie einfacher sein, weiter gegen die Todes-Gerüchte zu kämpfen.