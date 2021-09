Stefanie Hertel: Spurlos verschwunden

"Heute haben wir in Aschau mein 'Brückerl Bankerl' aufgestellt!", schreibt Stefanie zu dem Bild, welches sie voller Freude auf ihrer personalisierten Bank zeigt. Mittlerweile liegt dieser Schnappschuss allerdings schon gut sechs Wochen zurück und Stefanie hüllt sich in auffälliges Schweigen! Auch für ihre Fans alles andere als leicht! Schließlich ist es kein Geheimnis, wie sehr sie sich über jeden Post der Sängerin freuen. So heißt es auch noch unter Stefanies "Bankerl"-Post: "Liebe Stefanie, was für eine Ehre und Freude zugleich, dass wir durch Dich in unserer 'Bankerl-Parade' Zuwachs bekommen haben." Wann sich Stefanie wohl das nächste Mal bei ihrer Community zu Wort melden wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...