Stefanie Hertel & Ehemann Lanny: Getrennte Wege! Das Ehe-Aus ist besiegelt

So wie es aussieht, werden sie nicht einmal ihren 9. Hochzeitstag im April miteinander verbringen können. Denn Stefanie und Lanny sind wohl getrennt: er im Chiemgau, wo sie leben, und sie in Hamburg. An der Elbe erfüllt sich Stefanies größter Traum. Und dafür ist sie bereit, große Opfer zu bringen. Als bekennender ABBA-Fan wird sie auf der Stage-Bühne des Musicals "Mamma Mia!" stehen. "Meine Eltern hatten ABBA-Platten im Schrank. Ich hab die mit 12 entdeckt und war völlig geflasht", erinnert sich die Schlagersängerin.

Und sie erzählt weiter: "Ich war 2002 bei der Deutschland-Premiere im Operettenhaus dabei und habe mich vor Freude nicht eingekriegt. Bei 'Mamma Mia!‘ habe ich das Gefühl, dass ich es wieder und wieder sehen muss. Ich bin wirklich der größte Fan dieses Musicals." Denkt sie denn gar nicht an ihren Ehemann? Gezeigt haben die beiden sich auch schon lange nicht mehr zusammen. Von gemeinsamen öffentlichen Auftritten ganz zu schweigen...

Jetzt gab es von Lanny einen neuen Post: Er zeigt dort ein frisches Tattoo auf dem Arm. Nicht etwa das Gesicht von Stefanie oder ihre Initialen, sondern dort prangt ein großer indianischer Traumfänger. Eine versteckte Botschaft an seine Frau? Dieses Kultobjekt, das ursprünglich aus einem Weidenreifen mit Netz besteht, soll nur die guten Träume durchlassen, die schlechten abfangen. Das Zentrum des Tattoos bildet ein Kompass. Weiß Lanny nicht mehr, welchen Weg er einschlagen soll in den Liebeswirren mit Stefanie? Dazu noch eine Lebensweisheit, die zu denken gibt: "Glückseligkeit findet jeder, der es schafft, seine Ansprüche an die Gegebenheiten anzupassen." Klingt irgendwie resigniert, oder? Fast so, als würde er sich seinem Schicksal einfach fügen. Es ist nicht die erste Krise für das Paar. Hoffen wir, dass sie auch diesmal ihre Liebe noch retten können…

