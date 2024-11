Nach Sommerhaus: Rafi Rachek will Gloria Glumac zerstören – jetzt schlägt sie zurück!

Rafi ließ sich das nicht so einfach gefallen. Er reagierte mit einer Insta-Story und schrieb: "Unglaublich, dass sie jetzt noch gegen mich schießen muss." Der 34-Jährige drohte sogar, sie öffentlich "exposen" zu wollen. Was er möglicherweise gegen sie in der Hand hat, wisse selbst Gloria nicht.

Sie zeigte sich davon wenig beeindruckt und konterte auf diese Nachricht. Dabei nahm sie sich in einem Pferdestall auf und fragte ihn, was er überhaupt über sie der Öffentlichkeit erzählen wolle. "Ich war die Einzige im Sommerhaus, die immer ehrlich war", stellte der Reality-Star klar. Gloria betonte zudem, dass sie ihn nie angelogen habe – im Gegensatz zu Rafi und Sam, die ihr das "Messer in den Rücken gerammt" hätten.