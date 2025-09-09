Stefanie Schanleh und Silva Gonzalez: Erst Trennung, dann Comeback – Die stürmische Liebesgeschichte des Sommerhaus-Paares

Doch damit war die Geschichte nicht vorbei: Ein Einbruch in ihr gemeinsames Haus in Hamburg sorgte für zusätzlichen Zündstoff. Silva warf Stefanie in der „Bild“ vor: „Stefanie ist gleich nach dem Einbruch mit unseren drei Kindern zu ihren Eltern nach Köln abgehauen und hat mich allein gelassen.“ Sie habe ihm „die Kinder weggenommen“. Stefanie konterte später in „Prominent getrennt“ mit dem Vorwurf, Silva habe keinen Unterhalt gezahlt und sie mit den Kindern allein gelassen – Anschuldigungen, die der Sänger zurückwies.