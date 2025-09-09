Stefanie Schanleh und Silva Gonzalez: Erst Trennung, dann Comeback – Die stürmische Liebesgeschichte des Sommerhaus-Paares
Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez gehören zu den auffälligsten Paaren im „Sommerhaus der Stars“. Ihre Beziehung ist geprägt von Trennungen, Vorwürfen – und einem überraschenden Liebes-Comeback.
Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez hatten einige Höhen und Tiefen.
© RTL / Stefan Gregorowius
Kennengelernt haben sich Stefanie Schanzleh (36) und Silva Gonzalez (45) 2014, als die Sängerin zur Band Hot Banditoz stieß. Zwei Jahre später wurden sie privat ein Paar – und gründeten schon bald eine Familie. Tochter Ella Mariana kam 2018 zur Welt, es folgten Marie Anna-Luise (2020) und Louis Silva (2021). Nach außen wirkte es wie eine Bilderbuchbeziehung, doch hinter den Kulissen kriselte es.
Plötzliches Liebes-Aus und öffentliche Vorwürfe
2022 dann die unerwartete Trennung – und gleichzeitig das Ende der gemeinsamen Band. Silva erklärte damals: „Wir haben uns getrennt, aus dem Grund, weil wir uns einfach nicht mehr verstanden haben. Wir haben uns einfach auseinandergelebt.“
Doch damit war die Geschichte nicht vorbei: Ein Einbruch in ihr gemeinsames Haus in Hamburg sorgte für zusätzlichen Zündstoff. Silva warf Stefanie in der „Bild“ vor: „Stefanie ist gleich nach dem Einbruch mit unseren drei Kindern zu ihren Eltern nach Köln abgehauen und hat mich allein gelassen.“ Sie habe ihm „die Kinder weggenommen“. Stefanie konterte später in „Prominent getrennt“ mit dem Vorwurf, Silva habe keinen Unterhalt gezahlt und sie mit den Kindern allein gelassen – Anschuldigungen, die der Sänger zurückwies.
Das unerwartete Comeback
Die Fronten schienen unüberwindbar, bis beide im März 2025 überraschend ein Liebes-Comeback verkündeten. „Wir haben uns für die Familie entschieden. Ich habe während der Trennung unser schönes Zuhause neu gestaltet. Ich bin so glücklich, dass wir wieder ein Paar sind. Und die Kinder haben endlich ihren Vater zurück“, erklärte Stefanie in der „Bild“. Ein Grund für die Versöhnung: Silva soll sein Alkoholproblem, das bereits in früheren TV-Formaten thematisiert wurde, überwunden haben.
Neues Kapitel im „Sommerhaus der Stars“
Nun wagen die beiden den nächsten Schritt – als Paar in der Jubiläumsstaffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Schon im Trailer ist zu sehen, dass Stefanie kein Blatt vor den Mund nimmt und die beiden für reichlich Drama sorgen könnten. Ob ihr Comeback dem berüchtigten Sommerhaus-Fluch standhält oder die Beziehung erneut ins Wanken gerät, bleibt abzuwarten.