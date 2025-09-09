Silva Gonzalez & Stefanie Schanzleh: Skandal-Start im „Sommerhaus der Stars“ – jetzt folgen bittere Konsequenzen
Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh sorgen im „Sommerhaus der Stars“ für einen skandalträchtigen Auftakt – und müssen sofort die Quittung kassieren.
Silva Gonzalez lässt bereits in Folge 1 des Sommerhauses tief blicken.
© RTL
Während andere Paare noch damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu beschnuppern, starten die Hot-Banditoz-Stars Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh direkt mit Vollgas ins Spiel – und lassen das auch alle wissen. Noch bevor überhaupt alle Promi-Paare eingezogen sind, versuchen sie, Allianzen zu schmieden und sich strategisch zu positionieren. Doch statt Respekt zu ernten, stoßen sie ihre neuen Mitbewohner mit der Aktion sofort vor den Kopf.
Stefanie und Silva: Vom Höhenflug in den Stimmungstiefpunkt
Nach einer bravourösen Leistung im ersten Spiel fühlen sich Silva und Stefanie unschlagbar. In seiner Euphorie geht Silva sogar einen Schritt weiter – und zwar wortwörtlich: Vor laufenden Kameras zieht er in der Dusche komplett blank. Ein Moment, der bei Zuschauern für Fassungslosigkeit sorgt. Doch die Siegesstimmung hält nicht lange. Während statt ihnen dann doch Tommy und Paulina die begehrte Safety sichern, zeigt sich beim Stimmungsbarometer, dass Silva und Stefanie längst zu den meist kritisierten Bewohnern gehören. Ihre Mitstreiter halten mit ihrer Ablehnung nicht hinterm Berg – und damit wird das Paar schon früh zum klaren Ziel für eine nächstmögliche Nominierung.
Bittere Konsequenzen für Silva und Stefanie
Die Konsequenz: Silva und Stefanie stehen gleich zu Beginn im Fokus – allerdings nicht, wie sie es sich erhofft hatten. Statt als Power-Paar gefeiert zu werden, gelten sie als polarisierende Unruhestifter. Noch sind sie nicht raus, doch die ersten Stimmen zeigen: Die Sympathien liegen eindeutig bei anderen Paaren. Für die Hot Banditoz könnte der Traum vom Sommerhaus-Sieg schneller platzen, als ihnen lieb ist. Ob sie das Ruder noch herumreißen können – oder ob die Mitbewohner sie bald auf die Exit-Liste setzen – wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Sicher ist nur: Das Sommerhaus hätte kaum explosiver starten können.