Die Konsequenz: Silva und Stefanie stehen gleich zu Beginn im Fokus – allerdings nicht, wie sie es sich erhofft hatten. Statt als Power-Paar gefeiert zu werden, gelten sie als polarisierende Unruhestifter. Noch sind sie nicht raus, doch die ersten Stimmen zeigen: Die Sympathien liegen eindeutig bei anderen Paaren. Für die Hot Banditoz könnte der Traum vom Sommerhaus-Sieg schneller platzen, als ihnen lieb ist. Ob sie das Ruder noch herumreißen können – oder ob die Mitbewohner sie bald auf die Exit-Liste setzen – wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Sicher ist nur: Das Sommerhaus hätte kaum explosiver starten können.