Steff Jerkel: Diese heftige Aussage verärgert seine Fans!

Mit diesem Post hat sich Steff Jerkel definitiv ins eigene Fleisch geschnitten! Der Ex von Peggy Jerofke postete in seiner "Instagram"-Story einen Spruch, der seinen Followern alles andere als gut gefiel. "Guter Sex muss sich anhören, als ob man in nassen Flip-Flops wegrennt", schrieb der "VOX"-Star und fügte Lach-Emojis hinzu. Doch dieser Spruch gefiel nicht allen und seine Follower liefen Sturm. Steff berichtet von privaten Nachrichten, in denen er sogar beschimpft worden sei. "Ekelhafter Typ. (...) Hört sich traurig an, aber du wirst irgendwann mal ganz einsam ein, sogar dein Kind wird sich abwenden", soll ihm ein Nutzer geschrieben haben.

Doch diese Nachrichten ließ der "Goodbye Deutschland"-Star nicht unkommentiert. Denn Steff Jerkel versteht den Aufschrei nicht. "Solche Nachrichten bekomme ich wegen eines Spruchs, den ich einfach nur lustig finde", beschwert er sich in seiner und vermutet weiter: "Da hat es mal wieder jemand nötig, oder?" Ob er die Situation mit diesem Kommentar nun besser gemacht hat, ist eher fraglich...