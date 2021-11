Steff Jerkel: Schock! Wie ernst steht es wirklich um seine Gesundheit?

Kürzlich löste Steff mit kryptischen Zeilen große Sorge bei seinen Anhängern aus. Er schrieb in seiner Story: "Es ist leicht, die Schuld bei anderen zu suchen, in Selbstmitleid zu versinken. Aber wenn sich etwas nicht ändern lässt, ist es besser, zu akzeptieren, Kraft zu sammeln und einen neuen Weg zu finden, um zu leben." Das klingt wirklich alles andere als positiv. Schon bei "Goodbye Deutschland" verriet der 52-Jährige, dass er an Hautkerbs erkrankt sei und meinte schon damals in die Kamera: "Die Ärztin meinte aber, das ist gar nicht so ohne und sieht gar nicht so gut aus. Also: Gebt auf euch acht. Wenn ihr eine Stelle seht, geht zum Arzt und wartet nicht so lange wie ich". Ob ihn nun seine Unachtsamkeit eingeholt hat? Zudem leidet der Wahl-Mallorquiner ebenfalls an der Auto-Immunkrankheit TTP, für die er sein Leben radikal umstellen musste und auf Partys und Alkohol verzichten sollte. Hat er sich daran gehalten? Peggy lässt nun in einer Fragerunde auf Instagram ihre Ängsten und Sorgen um Steff durchsickern: