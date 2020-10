„Goodbye Deutschland“: So geht es Steff Jerkel & Peggy Jerofke heute

Mittlerweile hat Steff Jerkel endlich die Gewissheit. Nach einem endlosen Ärzte-Marathin erhielt der Hamburger im August 2020 die Diagnose unter der seltenen Blutkrankheit TTP zu leiden. Die lebensbedrohliche Krankheit kann zu schweren Organschäden führen. Gehirnblutung, Schlaganfall oder Herzinfarkt, die Prognosen sind grausam. Doch wie geht es Steff heute? Medikamente und eine Blutwäsche sollen Besserung verschaffen, ganz langsam geht es wieder bergauf. Auch eine Diät und mehr Sport stehen auf der Tagesordnung! Doch Steff Jerkel zeigt wenig Einsicht, vielmehr glaubt er das Gröbste überwunden zu haben: „Das ist für mich alles auf dem Papier, ich will das auch nicht wahrhaben. Ich glaub in zwei Wochen kommen die Werte, die sind dann wieder noch viel besser, dann krieg ich ein paar Medikamente und dann ist schon alles in Ordnung.“ Bleibt zu hoffen, dass er mit dieser optimistischen Prognose recht behält. Doch nach all den Strapazen hat sich die kleine Familie eine Auszeit wirklich verdient. Da kam ein luxuriöser Yacht-Urlaub mit Freunden in Marbella genau zur richtigen Zeit! Bleibt zu hoffen, dass Steff diesmal auf den Champagner verzichtet!