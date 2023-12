Steffen Henssler: Ihm verdankt der TV-Koch seine Karriere

In der NDR-Sendung "DAS!" berichtet der Fernseh-Koch jetzt von den Anfängen seiner Karriere und wer ihn letztendlich vor die Kamera geholt hat: "Hier ging alles los, mit Rainer Sass, der mich in seine Sendung geholt hat. Ich glaube, das war tatsächlich 2003 oder 2004.", erzählt Steffen Henssler. "Dann gab es eine zweite Sendung mit ihm, das war eine Oster-Sondersendung. Und danach kann der NDR und sagt zu mir: 'Sag mal, du bist ja ganz lustig vor der Kamera. Kannst du dir vorstellen, eine eigene Sendung zu machen?' Also hat er sich sozusagen seinen eigenen Konkurrenten ins Haus geholt.", sagt der TV-Koch weiter.