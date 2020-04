Laura Wontorra: Dieser Kicker ist der Mann der sexy Moderatorin

Reddit this

Der wurde Laura Wontorra wohl in die Wiege gelegt. Immerhin ist die 31-jährige Bremerin keine geringere als die Tochter von Redakteurin Ariane Wontorra und Sport-Reporterlegende Jörg Wontorra. Schon früh trat sie in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern und avancierte zum heißesten -Gesicht der Fußball-Szene. Doch in der Familie ist Laura Wontorra nicht der einzige Star auf dem Platz, denn auch ihr Mann liebt das Rampenlicht.

Laura Wontorra: So lernte das Sportass ihren Mann kennen

Dem Fußball hat Laura Wontorra nicht nur ihre erfolgreiche Karriere als Sportmoderatorin, sondern auch ihre große Liebe zu verdanken. Lange stand sie für Sky und Sport1 auf dem Platz, dort traf sie auch ihren zukünftigen Mann Simon Zoller. Der Profi-Fußballer war zu diesem Zeitpunkt für den 1. FC Kaiserslautern tätig und ließ sich allzu gern von der hübschen Sport-Reporterin ablenken.

Laura Wontorra und ihr Mann Simon Zoller sind das süßeste Traumpaar der Fußballszene Foto: Getty Images

Mit ihrem Mann hat sich Laura Wontorra mittlerweile in der TV-Stadt Köln niedergelassen, wo die Moderatorin für Nitro vor der Kamera steht. Für seine große Liebe hat auch Simon Zoller seinen Heimatverein verlassen und stürmt mittlerweile beim VfL Bochum in der 2. Bundesliga.

Planen Laura Wontorra und ihr Mann Kinder?

Wenn das glückliche Fußballpärchen grad mal nicht auf dem Platz steht, dann sind die beiden meist auf Reisen. Trotz ihrer erfolgreichen Karrieren finden Laura Wontorra und Simon Zoller immer wieder Zeit zu Zweit und haben dabei viel zu lachen. So amüsierte die Moderatorin ihre Follower auf im November 2019 mit einem witzigen Foto auf dem ihr Mann ihr hinterherschaut und kommentierte dazu frech: „…wenn er dir nach drei Jahren Ehe immer noch auf den Po glotzt“. Ein echter Schnappschuss fürs Familienalbum!

Neben Charme, Ehrgeiz und gutem Aussehen beweist Laura Wontorra auch jede Menge Humor. Kein Wunder, dass der Profi-Fußballer lieber gleich fest zu griff und seine Laura 2016 heiratete. Die Frage aller Fragen stellte Simon Zoller der Moderatorin an Weihnachten auf den Malediven. Einen besseren Zeitpunkt für seinen Heiratsantrag hätte ihr Liebster wohl nicht abpassen können, so sagte Laura Wontorra selbstverständlich direkt Ja. Die Hochzeit fand im November 2016 im kleinen Kreis im historischen Rathaus von Köln statt.

Laura Wontorra moderiert 2020 „Grill den Henssler“

Karriere und Ehe hat Laura Wontorra auf ihrer langen Liste der Erfolge abgehakt. Doch wie steht es eigentlich um den Nachwuchs? Das Thema Kinder haben die Moderatorin und ihr Mann vorrübergehend auf Eis gelegt, lieber genießen die beiden aktuell die Zweisamkeit. Auch der Zeitmangel ist ein wichtiger Faktor, wie Laura Wontorra „Promiflash“ verraten hat: „Kinder sind bestimmt irgendwann ein Thema bei uns. Im Moment noch nicht, da wir einfach noch so eingebunden sind in unsere Jobs.“ Kein Wunder, denn 2020 stellt sich die brünette Schönheit an der Seite von einer ganzen neuen Herausforderung. Gemeinsam mit der Küchenlegende moderiert Laura Wontorra die -Show „Grill den Henssler“.

