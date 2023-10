Steffen Henssler: TV-Abschied! Er kann einfach nicht mehr

In der vorletzten "Grill den Henssler“-Folge vor der Herbstpause sprach Steffen Henssler jetzt nämlich überraschend über seine längere Pause: "Der 'Oppa' braucht mal eine Pause!", gab Steffen in dem Format zu verstehen. Wie es scheint, steckt er den ganzen Stress nicht mehr all zu gut weg wie noch vor einigen Jahren. Verübeln kann es ihm jedenfalls niemand. So hat der dreifache Familienvater nicht nur seine TV-Produktionen, sondern betreibt auch gleich vier erfolgreiche Restaurants in Hamburg. Für eine Person ganz schön viel Stress! Um so wichtiger, dass Steffen die Zeit nutzt, um einmal ordentlich durchzuatmen. Er gibt zu verstehen: "Drei Monate werde ich nichts machen, außer rum eiern, rumhängen und an mir selber rumspielen." Ob ihm das gelingt? Wir können gespannt sein ...