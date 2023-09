Steffen Henssler: Alles Aus! Jetzt ist Schluss

Am 17. September 2023 lief vorerst die letzte Folge von "Grill den Henssler". Seitdem müssen die Zuschauer sonntags ohne ihren Lieblingskoch auskommen. Und das wird wohl auch erstmal so bleiben. Vor Kurzem erzählte Steffen Moderatorin Laura Wontorra, dass er nach dieser Staffel erstmal eine Auszeit einlegen will. "Der Opa braucht mal eine Pause!", scherzte der 50-Jährige. "Drei Monate nichts machen außer rumeiern, rumhängen, an mir selber rumspielen und mal gucken..." Seine Restaurants werden zwar weiterlaufen, aber ohne seine Hilfe.

Was genau Steffen während seiner Pause machen will? "Ich gucke, was passiert. (...) Ich werde sicherlich verreisen. Ich werde trotzdem 'Die schnelle Nummer' und so einen Scheiß machen, aber ich werde fernsehmäßig mal 'ne Nullnummer. Einfach mal nichts machen." In drei Monaten will er für seine Fans wieder am Start sein. Sorgen müssen sie sich also nicht machen.