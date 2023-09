Steffen Henssler: Er bestätigt das Aus!

Gleich zu Beginn der Sendung erzählte Steffen Moderatorin Laura Wontorra, dass er nach dieser Staffel erstmal die Kochschürze an den Nagel hängen will. "Der Opa braucht mal eine Pause!", scherzte der 50-Jährige. "Drei Monate nichts machen außer rumeiern, rumhängen, an mir selber rumspielen und mal gucken..." Seine Restaurants werden weiterlaufen - allerdings ohne ihn.

Genaue Pläne hat Steffen für die nächsten drei Monate noch nicht geschmiedet. "Ich gucke, was passiert. (...) Ich werde sicherlich verreisen. Ich werde trotzdem 'Die schnelle Nummer' und so einen Scheiß machen, aber ich werde fernsehmäßig mal 'ne Nullnummer. Einfach mal nichts machen." Müssen sich Steffens Fans jetzt etwa Sorgen machen? Nein, der TV-Koch kehrt dem TV-Business nicht komplett den Rücken. In drei Monaten will er wieder am Start sein.