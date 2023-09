Steffen Henssler & Laura Wontorra: Süße Liebeserklärung! Jetzt ist es raus

Das Finale des "Grill den Henssler Sommer-Specials" steht vor der Tür! Am 17. September zeigen Schauspieler Sven Martinek, Comedienne Tahnee und Moderator Jan Köppen, was in ihnen steckt. Doch schon zu Beginn der Sendung wird klar, wem Laura Wontorra die Daumen drückt...