Jana Ina Zarrella: Zoff vor laufenden Kameras!

Ob der Druck am Ende zu viel für Stefano ist? Er kommt in großen Stress, hat am Ende ein echtes Zeitproblem und: Es schmeckt nicht! Die Jury ist wenig begeistert. Allen voran Jana Ina! "Der Reis, der ist schon fast eine Masse. Und die Tomatensauce ist supersalzig. Das ist nicht so, dass man sagt, dass man zufrieden ist", erklärt sie und gibt dem Teller nur sechs Punkte. Autsch!

Als sie dann erfährt, dass Stefano den Teller mit dem schlechten Essen gekocht hat, vergeht ihr der Appetit noch mehr! "Spinnst du?", poltert sie raus. Wird Stefano diesen Auftritt wiedergutmachen können?

