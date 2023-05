Steffen Henssler & Riccardo Simonetti: Jetzt ist es raus!

In der nächsten Sendung findet das Muttertags-Special statt. Heißt: Steffen tritt nicht nur gegen Promis, sondern auch gegen ihre Mütter an. Mit dabei ist u.a. Influencer Riccardo Simonetti, der mit seiner Mama Anna den Kochlöffel schwingt. Die beiden wollen mit ihrem Hauptgang "Risotto ‚Bellini‘ mit Hühnchen und Gorgonzola" punkten. Dabei hat Riccardo gar nicht so viel Erfahrung am Herd. "Ich bin kein Fan von Küchen. Ich hatte auch ganz lange keine, weil ich das Bedürfnis hatte, die als Kleiderschrank zu nutzen", erzählt er in der Sendung. "Dann kam die Pandemie, und ich hatte nichts zu essen, also musste ich kreativ werden und habe angefangen, mein Essen zu bügeln. Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert." Dann demonstriert er das auch um Studio, bügelt die Hähnchenbrust in Backpapier durch. Ob Steffen wohl auch solche Geheimtricks parat hat?