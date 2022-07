Steffi Graf: Ausgerechnet ihre Kinder Jaden und Jaz machen ihr jetzt das Leben zur Hölle

Was wurde aus...

Die Tennis-Legende liebt ihr Leben abseits des Rampenlichts. Bis auf wenige Ausnahmen sind offizielle Termine rar, auf ihrer Facebook-Seite, die unregelmäßig bespielt wird, teilt Steffi Graf (53) nur wenige private Einblicke. Viel lieber stellt die Ex-Sportlerin ihre wohltätige Arbeit in den Vordergrund. Umso schmerzlicher dürfte es für sie sein, dass ihr Sohn und ihre Tochter mit Diskretion und Zurückhaltung so gar nichts am Hut haben!