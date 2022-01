Steffi Graf: Dunkle Wolken über ihrem Familienglück! Er ist einfach abgehauen

Steffi macht sich schreckliche Sorgen

Rückblick: Etwas mehr als ein Jahr ist es nun her, dass Michael Graf in seiner Heimat Las Vegas von der Polizei verhaftet wurde. Damals soll er einen Freund mit dem Tode bedroht und ein Auto demoliert haben. Zwei Wochen später randalierte er erneut. Die Beamten konnten ihn nur mithilfe von Gummigeschossen und Elektroschockpistolen überwältigen.

Steffi übernahm daraufhin die Vormundschaft über ihren Bruder. Michael wehrte sich dagegen vor Gericht – um am Ende doch einzusehen, dass nur seine Schwester ihm wirklich helfen kann. Und so einigten sich die Geschwister: Steffi bekam eine eingeschränkte Vormundschaft für Michael, über seine Finanzen durfte er weitestgehend selbst entscheiden.

Ein paar Monate ging alles gut. Michael schien sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch seit ein paar Tagen ist er wie vom Erdboden verschwunden! Kein Lebenszeichen. Und die Sorgen wachsen mit jeder Minute. Wo steckt er? Was macht er? Aber vor allem: Was, wenn er wieder ausrastet – und diesmal wirklich jemanden verletzt? Steffi dürfte das schwer belasten. Nicht nur, weil sie per Gerichtsbeschluss die Verantwortung für ihren kleinen Bruder trägt. Auch in ihrem Herzen fühlt sie sich verpflichtet, ihm zu helfen.

"Die Familie steht für sie über allem", erzählen Freunde. "Steffi würde alles tun, damit alle glücklich sind!" Sie kämpft – bis sie am Ende das Match gewinnt. Punkt für Punkt, Satz für Satz. Nicht nur auf dem Tennisplatz, auch auf dem Spielfeld des Lebens.

Wie viel Leid kann Steffi Graf noch ertragen?