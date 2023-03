Steffi Graf: Eine andere Frau! Ihr Ehe-Glück ist in Gefahr

Es handelt sich um Schauspielerin Brooke Shields, mit der Andre von 1997 bis 1999 verheiratet war. Nun, nach all den Jahren, taucht sie plötzlich wieder in seinem Leben auf. Und stiftet Unfrieden.

In einem Interview sprach die Schauspielerin gerade über ihren Ex-Mann und dessen Frau. Laut Brooke hätte sich Andre in Steffi verliebt wegen ihrer perfekten Beine. "Er hatte ein Foto von meinen Beinen bestimmt 15, 20 Jahre am Spiegel kleben – dann musste er losziehen und diese Beine heiraten", plaudert sie gerade aus. Klingt wie ein vergiftetes Lockmittel. Es wirkt, als wolle sie nach all den Jahren nun einen Keil zwischen Andre und Steffi treiben.

Denn es ist nicht das erste Mal. Schon einmal sorgte Brooke für dunkle Wolken über Steffis und Andres Liebeshimmel. Damals hatte sie angeblich über Steffi gelästert, wie "pannenfrei" sie doch wäre. Und somit auch langweilig. Und in einem Buch hatte Brooke ausgeplaudert, Andre wäre krankhaft eifersüchtig und drogensüchtig gewesen. Auch das warf einen Schatten auf ihn und Steffi …

Immer wieder also funkt Brooke dazwischen. Dabei lastet doch sowieso schon so viel Kummer auf Steffi und Andre. Andres Schwester Rita etwa schickt schlimme Drohungen an die Familie, Andre selbst leidet unter der schmerzhaften Rückenkrankheit Olisthesis.

Ja, die Liebe der Tennisstars galt immer als so stark. Doch auch die stabilste Bindung droht irgendwann zu brechen. Wenn die Last stets schwerer wird …

