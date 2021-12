Steffi Graf: Neue Familiendetails sorgen für Wirbel!

Steffi hat alles richtig gemacht

Besonders wenn man sich ihren ältesten Sohn anschaut, wird klar: Mamas Wertvorstellungen haben gefruchtet! Seit seinem achten Lebensjahr arbeitet der junge Mann auf seine Karriere als Baseball-Profi hin. In Amerika gilt er als Ausnahmetalent. Doch auf seinen Erfolgen ausruhen oder den berühmten Nachname für sich sprechen lassen? Nicht mit Jaden!

Gerade zeigt er sich auf Instagram in lässiger Freizeitkleidung beim Ballspiel mit Freunden: strubbelige Haare, barfuß im Sand und große Lust, das junge Erwachsenenleben voll zu genießen – aber trotzdem gewillt, auch in seiner freien Zeit das Beste aus sich herauszuholen. Kein Wunder, dass Mama auf ihren erfolgreichen Nachwuchs stolz ist und sagt: "Ich sehe es so, dass ich alles richtig gemacht habe."

