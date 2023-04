Steffi Graf: Neue Liebe nach den Skandalen!

Neffe Torren sorgte lange Zeit für Sorgenfalten bei Steffi Graf. Immer wieder machte er mit Alkohol- und Drogeneskapaden auf sich aufmerksam. "Vor einem Jahr war ich arbeitslos und Alkoholiker. Ich befand mich in einer Beziehung, in der ich misshandelt wurde. Ich war selbstmordgefährdet, wusste nicht mehr weiter", erzählte er noch kürzlich der "BILD"-Zeitung. Damals immer an seiner Seite: Tante Steffi. Sie gab ihm in den schwierigen Zeiten Kraft. Doch jetzt kann die Tennislegende endlich aufatmen...