Steffi Graf: Sie hat ihren Mann bereits verlassen!

Wie "Neue Post" berichtet, sollen Steffi und Andre getrennte Wohnsitze haben. Ein US-amerikanisches Register gibt darüber brisante Informationen. Andres Lebensmittelpunkt befindet sich laut den Einträgen weiterhin in Las Vegas (Nevada) – der Stadt, in der er geboren wurde und in der er sich zusammen mit Steffi ein Zuhause aufgebaut hatte. Die Wimbledon-Siegerin hingegen soll nun in Miami (Florida) leben. Unglaublich, weil sich das niemand je hätte träumen lassen.

Steffi und Andre waren doch stets ein wunderbares Paar. Rund 20 Jahre Liebe – ohne Skandale, ohne Streitereien. „Sie ist meine Traumfrau. Das war sie, und das ist sie. Je mehr du sie kennst, desto mehr liebst du sie, respektierst sie. Es wird immer besser“, schwärmte er von seiner Gattin.

Steffi war zwar – ganz ihrer Natur entsprechend – etwas zurückhaltender. "Wir haben so eine enge Beziehung und Verbindung", sagte sie über ihren Ehemann der Zeitschrift "Meins". Doch auch wenn sie es nicht aussprach, man merkte, wie sehr sie Andre liebt.