Steffi Graf: Sie hat nur noch einen Wunsch

Seit Monaten herrschen schon Chaos und Angst in ihrer Familie. Da ist ihre Schwägerin Rita, die Schwester von Ehemann Andre, die Steffis Liebste mit Morddrohungen tyrannisiert. Da ist ihr Bruder Michael, der mit seinen psychischen Problemen alle in Atem hält. Von der Sorge um ihren Andre ganz zu schweigen. Seit seiner Jugend leidet er ja an einem angeborenen Wirbelleiden. "Das ist der Grund für einen wiederkehrenden Schmerz, der mir den Atem raubt und unverständliche Worte entlockt", sagte Andre über seine unheilbare Krankheit. Immer wieder leidet er unter massiven Schmerzschüben, muss starke Medikamente nehmen.

Einen einzigen Tag lang, an ihrem Geburtstag, keine neue Hiobsbotschaften – das wäre Steffis sehnlichster Wunsch. Einfach unbeschwert, mit Kuchen, Gelächter und Gesang in den Tag starten. Andre, Tochter Jaz Elle und Sohn Jaden in die Arme nehmen und dem lieben Gott danken, dass alle Sorgen und Probleme an diesem Tag keine Rolle spielen. Ein bisschen Frieden in dieser Zeit – mehr wünscht sie doch gar nicht! Dass sie die Hoffnung nie mehr verliert …

