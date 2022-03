Steffi Graf & Andre Agassi: Ihre Zeit in den USA ist abgelaufen

"Diese Unterstützung ist enorm wichtig, da wir mittlerweile mit unserem Projekt 'HonigHelden!' an sieben Schulstandorten Therapien für Kinder mit Fluchthintergrund anbieten", sagt Steffi – bodenständig, sympathisch und liebenswert. So kennen wir die „Golden Slam“-Gewinnerin.

Und wenn Steffi schon mal in Deutschland ist, lässt sie es sich nicht nehmen, einen Abstecher in ihre Heimatregion zu machen, um dort ihre Freunde zu besuchen. Die Sportlerin wuchs in Brühl bei Heidelberg auf und liebt das romantische Schloss mit seinen alten Ruinen. In diesem malerischen Idyll kann sie für einen Moment alles vergessen.