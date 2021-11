Steffi Graf & Andre Agassi: Nur noch Hass! Jetzt ist alles zerbrochen!

Heftige Todesdrohungen

"Ich will dich tot sehen, Andre", schrieb Rita da unter zerrissenen Familienfotos. "Ich will es tun und über deine Schreie lachen! Du Scheißbruder, du sollst in der Hölle schmoren." Steffi und Andre nahmen die Drohungen ernst, engagierten zeitweise sogar Personenschützer für sich und die Kinder. Wegen der eigenen Schwester und Schwägerin – wie traurig!

Doch plötzlich ist es auffallend ruhig um Rita Agassi geworden. Keine wilden Todesdrohungen mehr, kein Wort eines Mordanschlags, kein Wort von Hass! Stattdessen postet Rita selbst gemalte Bilder mit philosophischen Anmerkungen über Gott, Reue und das Abtragen von Schuld. Von Selbstreflexion und dem Wunsch nach Vergebung. Kein Wunder, denn Rita bekommt seit Tagen endlich psychologische Hilfe – dank Steffi Graf! Manchmal ist es viel besser, auf einen kranken Menschen zuzugehen, zu versuchen, ihn zu verstehen, ihm zu helfen. Und Rita ist krank.

Steffi vermittelt zwischen den Geschwistern

Stundenlang muss Steffi mit Andre gesprochen haben, um herauszufinden, was Rita solchen Seelenschmerz verursacht. Warum sie Andre die Schuld an ihrem verpfuschten Leben gibt. Rita, allein in Austin, in einer winzig kleinen Wohnung, ohne Geld, ohne die Familie …

Und eines Abends hat Steffi dann wohl auch endlich mit Rita gesprochen. Am Telefon. Sich ihre Geschichte angehört, Verständnis gezeigt – angeblich, so heißt es, soll sie mit ihrem Ehemann sogar zu Rita nach Austin geflogen sein. Um zwischen den Geschwistern zu vermitteln – und um Rita Hilfe anzubieten. Finanziell natürlich. Aber auch gesundheitlich. Gemeinsam sollen sie sich auf eine hervorragende Klinik verständigt haben, in der Rita behandelt werden kann.

Wie viel Mut und Kraft Steffi dieser Schritt gekostet hat, man kann es sich kaum vorstellen. Aber wenn es um das Glück und die Gesundheit ihrer Familie geht, ihrer Kinder, dann wird sie zur Löwin.

