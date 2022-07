Steffi Graf & Andre Agassi: Polizeiansatz in der Familienvilla

Auch die Polizei ist in höchster Alarmbereitschaft. Vor allem angesichts der aktuellen Ereignisse in Steffis und Andres Familie. Denn der Streit mit Andres Schwester eskaliert! Schon seit Monaten stößt Rita Agassi (61) wüste Morddrohungen aus. "Die Hölle wartet auf euch. Ihr werdet ewiges Leid erfahren", schreibt Andres Schwester etwa im Internet, gerichtet an ihre Familie. "Es gibt kein Entkommen vom Tod. Sterbt im schrecklichsten Schmerz, den man sich vorstellen kann." Sie wütet außerdem: "Ich will dich tot sehen, Andre. Ich wünschte, ein Riss würde durch Las Vegas gehen, Flammen alles verschlingen." Rita Agassi gibt ihrem Bruder und der Familie die Schuld an ihrem verpfuschten Leben. Die gute Seele Steffi soll sogar vor einer Weile versucht haben, Rita zu helfen, eine Behandlung für sie zu finden. Doch all das hat nichts gebracht. Rita wirkt wie eine tickende Zeitbombe. Und als der Polizeieinsatz ausgelöst wurde, wusste niemand: Ist sie nun explodiert? Lässt sie auf ihre Worte nun Taten folgen? Eigentlich wohnt Rita ja viele Kilometer entfernt in Austin. Aber wer weiß, ob sie nicht ins Flugzeug gestiegen ist und nun bereits ums Haus ihres Bruders schleicht …

Für Steffi muss das ein riesiger Schock sein. Sie selbst berichtet in einem neuen Interview, dass sie "hier in unserer Umgebung in Las Vegas" eine Zunahme an Gewalt beobachtet. "Es ist beängstigend", gesteht sie. Doch wenigstens zu Hause muss man sich doch noch sicher und geborgen fühlen können. Es ist ein wahr gewordener Albtraum …