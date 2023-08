Steffi Graf: Zweiter Frühling für die 54-Jährige

Es scheint fast so. Denn Steffi wirkt so gelöst und zufrieden wie lange nicht mehr. Sie und Ehemann Andre freuen sich für ihren Sohn, der auf Wolke sieben schwebt und davon spricht, endlich seinen Herz-Zwilling und Seelenverwandten gefunden zu haben. Da fühlt sich das Tennis-Paar sofort an ihren romantischen Aufschlag in Sachen Liebe erinnert.

Wie schön. Schritt für Schritt kehrt die Unbeschwertheit zurück. Monatelang lebten Steffi und Andre in Angst und Schrecken. Seine Schwester verfluchte sie im Internet, drohte sogar, sie umzubringen. Die beiden dachten daran, ihre Wahlheimat Las Vegas zu verlassen. Diese Pläne scheinen vom Tisch zu sein.

Auch Andre, der eine angeborene Wirbelsäulenerkrankung hat und immer wieder unter massiven akuten Schüben leidet, geht es besser. Musste er vor einigen Wochen noch im Rollstuhl zu einer Sportveranstaltung gefahren werden, sah man ihn jetzt schon wieder mit Steffi leicht trainieren. Die Therapien zeigen erste Erfolge.

Kein Wunder, dass das ganze Drama auf das Glück unseres Sportler-Paares drückte. Beide hatten an so vielen Fronten zu kämpfen, dass sie sich selbst vergaßen. Böse Zungen munkelten sogar von Scheidung. Sie haben sich offensichtlich getäuscht...

Gerade wurden Steffi und Andre am Rande der Wüstenmetropole bei einem romantischen Candle-Light-Dinner gesehen. Und die Bilder der beiden ähnelten denen von Jaden und seiner Catherine in Dallas: zärtliche Küsse auf die Wange, Herzchen in den Augen, ein kurzes Streicheln über den Arm. Keine Frage: Nicht nur der Baseball-Star und sein hübsches Instagram-Girl erleben den Sommer ihres Lebens, auch unsere Tenniskönigin und ihr Mann haben nach 22 Jahren Ehe endlich wieder Schmetterlinge im Bauch!