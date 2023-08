Steffi Graf: Überraschende Auszeit! So kann es nicht weitergehen

Eigentlich hätte Steffi, wie im vergangenen Jahr auch, wieder Schirmherrin des WTA-Tennisturniers in Berlin sein können. Doch sie hat die Termine abgesagt! "Sie hat leider andere Verpflichtungen und sagte mir, sie will so eine Rolle auch zu 100 Prozent ausfüllen", erklärte Turnierdirektorin Barbara Rittner. Andere Verpflichtungen – damit sind natürlich auch Ehemann Andre Agassi, Tochter Jaz und Sohn Jaden gemeint. Denn die Zeit mit ihnen ist für Steffi aktuell kostbarer denn je!

Zum einen, weil es die Tennis-Ikone und ihre Lieben gerade nicht leicht haben. Andres Schwester Rita stößt immer wieder Morddrohungen aus, Andre leidet unter schrecklichen Rückenschmerzen. Zum anderen gehen Jaz und Jaden immer mehr ihren eigenen Weg, ziehen fürs Studium in andere Städte – die Zeit für Mama und Papa wird da ganz schön rar.

Und so hat sich Steffi entschieden, nun ganz für die wichtigsten Menschen in ihrem Leben da zu sein. "Wir versuchen immer, uns diese Zeit rauszunehmen, die wir dann auch gemeinsam verbringen können", so die Wimbledon-Siegerin laut "Neue Post". Dann wird zu Hause entspannt, viel geredet, vielleicht geht es für ein paar Tage mit dem Wohnmobil durch ihre Wahlheimat Amerika, oder für einen kleinen Urlaub in Steffis Heimat Europa. Hauptsache, sie sind jetzt zusammen. Diese Zeit kann ihnen niemand mehr nehmen!