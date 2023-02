Sturm der Liebe: Bitteres Aus nach 16 Jahren

Bis Mitte April wird der Schauspieler noch in der Serie zu sehen sein. Danach ist Schluss. "In der TV-Rolle ziehe ich zu meinem Sohn aufs Weingut nach Südafrika, so viel kann ich schon verraten", verrät Joachim Lätsch gegenüber "Bild".

Ein schönes Ende, nach einer so langen Zeit. Und die Entscheidung zu gehen, fiel dem Star so gar nicht leicht. Die Rolle hat ihn damals nämlich sogar aus der Arbeitslosigkeit gerettet. "Ich habe mir den Abschied lange überlegt, ihn mit meiner Familie diskutiert. Ich hatte wirklich eine tolle Zeit, war fest angestellt bei den Bavaria-Studios, habe täglich gedreht und gut verdient", so der 66-Jährige. Trotzdem ist es für ihn an der Zeit zu gehen. So traurig es für seine Fans ist, vielleicht sehen sie ihn bald schon wieder im TV. Denn er hat auch nach seinem Ausstieg große Pläne: "Ich will noch mal andere Rollen probieren. Auch Regie käme infrage."

Auch interessant

