Supertalent: TV-Schock! RTL streicht die Show

Da das Zuschauerinteresse bereits zum Auftakt ziemlich gering war, kann RTL in den kommenden Wochen wohl nicht auf höhere Quoten hoffen - schon deshalb nicht, weil dann der Neugierfaktor wegfällt. Nun greift der Sender bereits zu drastischen Mitteln und streicht die Wiederholung am Samstagnachmittag - und das, bevor man überhaupt die erste Wiederholung der Staffel gesendet hat. Stattdessen setzt man auf ältere Scripted-Reality-Formate wie "Der Blaulichtreport" - ob das mehr Zuschauer vor die Bildschirme zieht, bleibt eher fraglich. An der Ausstrahlung von "Das Supertalent" am Samstagabend ändert sich bisher aber nichts.

