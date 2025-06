Suri Cruise: Die nächste Klatsche von Papa Tom! Sie ist so enttäuscht

Doch warum die Eile? Immerhin sind Tom und Ana erst seit Kurzem ein Paar. Der Grund: Mit ihren 37 Jahren tickt Anas biologische Uhr, sie will so schnell wie möglich Mama werden. Und Tom scheint nicht abgeneigt. Was für ein Stich ins Herz für Suri, die sich diese väterliche Liebe als Kind so sehr gewünscht hätte ...